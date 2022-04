Playoff NBA, gli Utah Jazz vincono Gara 1 contro Dallas: Mitchell fa 32

Gli Utah Jazz vincono Gara-1 contro i Dallas Mavericks nella prima partita di questi Playoff NBA 2022. La compagine di Donovan Mitchell ha regolato gli avversari dopo un match tutto sommato equilibrato. Senza Luka Doncic, i texani hanno schierato Jalen Brunson con il delicato ruolo di fare le veci dello sloveno. Nel primo quarto Dallas ha sopperito alla mancanza della sua stella, chiudendo avanti con un parziale di 23-20. Gli ospiti si sono poi dati un tono, trovando il sorpasso nei successivi 12 minuti, terminando il primo tempo avanti di due lunghezze.

Nella seconda parte di gara, la squadra di Salt Lake City ha tentato più volte l’allungo: buono il terzo quarto di Utah che si è ritrovata otto punti avanti. Negli ultimi 12 minuti, però, i Jazz non hanno chiuso la partita, permettendo ai padroni di casa di ritrovare ritmo e canestri. Specialmente dai tiri liberi. Così ecco che si è arrivati negli ultimi 60 secondi di gioco con Dallas che si è avvicinata pericolosamente agli avversari, arrivando anche a -1. Utah, però, ha subito risposto con una tripla pesantissima a pochi giri di orologio ed i Mavericks non hanno più trovato la via del canestro per la vittoria finale dei Jazz per 99-93.

Per Dallas, da segnalare i 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Brunson, i 22 di Spencer Dinwiddie (male però ai liberi, ndr), 15 di Bullock e 14 di Finney-Smith. Dall’altra parte, 32 di uno spettacolare Donovan Mitchell, 26 di Bogdanovic e 13 di Mike Conley.

Dallas Mavericks-Utah Jazz 93-99

