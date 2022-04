Risultati NBA, Golden State vince con Denver, Memphis KO, Phila regola Toronto

Prima nottata di Playoff NBA 2022 terminata. Dopo la vittoria di Utah a Dallas, in serata abbiamo assistito ad altre partite di livello. Qualificati tramite play-in dopo una buona stagione regolare, i Wolves hanno registrato la prima sorpresa della postseason regolando i Grizzlies a Memphis. Minnesota ha vinto 130-117 grazie alle belle prestazioni di Karl Anthony Towns e Anthony Edwards e gestendo il finale con un’ottima difesa. Per la sua prima partita di sempre nei Playoff NBA, Anthony Edwards è diventato il 4° giocatore più giovane della storia con almeno 30 punti in una gara di postseason e firmando la 4a miglior prestazione in una prima partita nei Playoff. Ha accumulato 36 punti, 6 assist e 2 stoppate mentre Karl-Anthony Towns non è stato da meno con 29 punti, 13 rimbalzi e 3 assist. Bene anche la panchina con un grande apporto da Malik Bealsey (23 punti) e Jaden McDaniels (13 punti), importanti su entrambi i lati del campo. Dall’altra parte Memphis ha messo in evidenza Ja Morant con 32 punti e 8 assist mentre Dillons Brooks ha aggiunto inutilmente altri 24 punti.

Serata difficile al tiro per James Harden e Joel Embiid, ma i 76ers possono ringraziare Tyrese Maxey. Il 21enne ha segnato 21 dei suoi 38 punti (career high nei Playoff per lui, ndr) nel terzo quarto di una Gara-1 vinta per 131-111 contro i Raptors. Tobias Harris ha aggiunto altri 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Harden ed Embiid hanno chiuso rispettivamente con 22 punti, 5 rimbalzi e 14 assist e 19 punti, 15 rimbalzi e 4 assist. Maxey è diventato il più giovane 76er a segnare almeno 30 punti in una partita di Playoff.

Stephen Curry nella notte è tornato in campo per Golden State, ma è stato Jordan Poole – nella sua prima partita in postseason di sempre – a trascinare gli Warriors nella vittoria per 123-107 di fronte a Denver. Il 22enne ha chiuso come capocannoniere della sua squadra con 30 punti e 3 assist. Klay Thompson ha concluso con 19 punti, mentre Curry – in 20 minuti di gioco – ha firmato 16 punti con un 5/13 dal campo (ha sbagliato i primi 5 tiri dopo essere entrato in gioco a 5’51 dalla fine del 1° quarto, ndr) e 4 assist. DeMarcus Cousins ​​(7 punti, 2 rimbalzi) è stato espulso dopo 2 tecnici consecutivi a 10’28” dalla fine.

