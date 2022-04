Risultati NBA, New Orleans e Atlanta vanno ai Playoff: eliminati Clippers e Cavs

Ice Trae si è acceso ancora nel momento più importante del match. Nella notte, infatti, Young ha trascinato Atlanta, segnando 32 dei suoi 38 punti (3 rimbalzi, 9 assist) nel secondo tempo, eliminando così i Cleveland Cavaliers al torneo Play-In. Vincitori per 107-101, gli Hawks accedono al tabellone Playoff NBA 2022 con l’ottavo seeding e quindi affronteranno Miami. Per Cleveland, a nulla sono serviti i 26 punti e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen ed i 21 punti e 9 assist di Darius Garland. Bogdan Bogdanovic è stato il secondo miglior marcatore degli Hawks con 19 punti, mentre il Gallo ha terminato la contesa con 14 punti e 3 rimbalzi a referto, per un totale di 41 minuti sul parquet, risultando il giocatore più utilizzato in casa Atlanta.

Nell’altro spareggio di nottata, i New Orleans Pelicans hanno regolato i Los Angeles Clippers, ritrovando la postseason dopo 4 anni di assenza. I californiani hanno dovuto giocare senza la loro stella – Paul George – fermata per protocollo Covid. Detto questo, i Clippers, come spesso è capitato in stagione, si sono fatti rimontare nell’ultimo quarto nonostante un vantaggio di 13 punti nel match, perdendo poi con il punteggio di 105-101. Brandon Ingram ha registrato 30 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, mentre CJ McCollum ha chiuso con 19 punti. Los Angeles ha messo in evidenza Marcus Morris e Reggie Jackson (27 punti a testa), ma il parziale di 27-4 subito dai californiani nell’ultimo parziale ha tagliato le gambe alla squadra di coach Lue.

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 101-107

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 101-105