Guaio per i Los Angeles Clippers. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Paul George è entrato nel protocollo di salute e sicurezza della NBA, forse positivo al test Covid. Il giocatore sarà quindi assente per la sfida del Play-in Tournament di questa notte, in cui i Clippers si sfideranno con i New Orleans Pelicans in un win or go home match per assegnare l’ultimo posto disponibile nella Western Conference per i Playoff NBA 2022.

