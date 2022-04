NBA, Miles Bridges multato per $50k

Dopo il brutto avvenimento durante la sfida Play-in tra Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, la NBA ha deciso di multare Miles Bridges. Come si legge nel comunicato della lega, il giocatore è stato sanzionato per un totale di 50mila dollari. Bridges aveva lanciato il proprio paradenti verso il pubblico, colpendo una tifosa, dopo essere stato espulso dal match.

La NBA, nel pomeriggio di oggi, ha rilasciato un comunicato ufficiale contenete la sanzione per Miles Bridges. Ecco il testo:

“L’ala degli Charlotte Hornets, Miles Bridges, è stata multata per 50mila dollari per aver lanciato il proprio paradenti verso le tribune, con il risultato che il suo paradenti ha colpito una tifosa, come annunciato oggi da Byron Spruell, Presidente, League Operations.

Dopo la partita, Miles Bridges aveva affermato di aver esagerato, dicendosi pronto a qualsiasi tipo di sanzione:

“Ho perso la mia freddezza la scorsa notte con tutto quello che stava succedendo. Normalmente non mi comporto così ed è stato imbarazzante per me e per tutta l’organizzazione. Mi merito una punizione. Non bisognerebbe mai comportarsi così, specialmente perché i tifosi vengono per guardarti giocare la partita. Per aver messo in pericolo la loro sicurezza, ho sbagliato. Mi prendo tutta la responsabilità.”