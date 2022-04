NBA, James Harden pronto: “Niente pressione, mi sento bene”

L’esordio ai Playoff con la nuova canotta dei Philadelphia 76ers si avvicina per James Harden. Sabato notte andrà in scena il primo atto della serie contro i Toronto Raptors. Harden, intervistato da ESPN dopo l’allenamento di giovedì, ha dichiarato di sentirsi pronto, e di non sentire la pressione di dover rendere al meglio con la sua nuova squadra.

Le parole di James Harden

Dopo l’allenamento con la squadra, James Harden ha risposto sorridendo al reporter di ESPN, parlando della serie contro i Toronto Raptors:

“Pressione? No, mi sento bene. Sono pronto a giocare, non c’è nient’altro. Loro ti ronzano attorno. Giocano estremamente duro, come se volessero sporcare la partita. Hanno molti giocatori che sono alti, atletici, lunghi e bravi in difesa. Usano la loro stazza molto bene, coprendosi l’uno con l’altro. Corrono molto, si aggrappano, ti ronzano attorno in difesa, quindi noi dobbiamo essere bravi a eseguire, assicurandoci di fare dei buoni passaggi e, se ci capita un tiro aperto, prenderlo.”

Le condizioni fisiche del duo Harden-Embiid destano qualche preoccupazione in casa Sixers. Tuttavia, entrambi sono pienamente disponibili, e sembrano aver recuperato dagli acciacchi di fine stagione. Ecco le dichiarazioni di James Harden a riguardo:

“Mi sento bene. Ho fatto alcuni scatti e del lavoro per il bicipite femorale questa settimana. É stata una settimana molto buona, quindi mi sono preparato per questo primo round di Playoff.”

