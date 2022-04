NBA, Ben Simmons potrebbe debuttare contro i Celtics in Gara 4

Avendo vinto la sfida contro i Cleveland Cavaliers in sede di play-in ed essendosi qualificati alla postseason, i Brooklyn Nets affronteranno al primo turno di Playoff i Boston Celtics, che hanno concluso a loro volta la stagione regolare con il secondo miglior record ad Est vincendo 33 delle ultime 41 partite previste dal calendario.

La serie in questione, che non si presenta affatto come la classica sfida d’apertura ciecamente a vantaggio di chi gode del fattore campo, potrebbe perfino configurarsi come palcoscenico d’eccezione per l’esordio stagionale di Ben Simmons. L’ex giocatore di Philadelphia, giunto alla corte di Steve Nash lo scorso 10 febbraio dopo aver trascorso volutamente la prima parte di stagione da osservatore, potrebbe quindi recuperare la miglior condizione fisica in tempo utile per aiutare la franchigia newyorkese a superare il primo turno.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Brian Windhorst, giornalista in forza alla redazione di ESPN, l’esterno australiano farà di tutto per mettere piede in campo almeno in Gara 4, intensificando in questi giorni gli allenamenti aerobici e le sessioni 5 vs. 5 con pallone e contatti.

Nonostante Nash abbia confessato di non sapere quando Simmons potrà ufficialmente in campo, la sua stazza e la sua visione di gioco, combinate ad un’efficienza in campo aperto con pochi eguali, potrebbero senz’altro giovare alla causa dei Nets, specie al fine di diversificare le soluzioni in attacco.

L’australiano, che non gioca una partita ufficiale da giugno 2021, vanta ben 34 apparizioni in carriera a livello di Playoff, nell’arco delle quali ha saputo mantenere una media di 13.9 punti, 8.1 rimbalzi e 7.1 assist, tirando con il 57% dal campo ed il 52% dalla lunetta.

