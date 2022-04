Denver Nuggets: la NBA squalifica Campazzo per la prima gara Playoff

I Denver Nuggets dovranno fare a meno di Facundo Campazzo per la prima gara dei Playoff contro i Golden State Warriors. L’argentino è infatti stato ufficialmente sospeso dalla lega dopo l’episodio contro i Lakers. Campazzo, in uno scatto d’ira, aveva infatti spinto Wayne Ellington. Quest’ultimo non l’aveva presa proprio benissimo, minacciando il giocatore sui social e ricevendo per questo 20mila dollari di multa.

Campazzo out contro Golden State: parla coach Malone

I Nuggers dovranno quindi preparare la sfida contro gli Warriors – e il probabile rientrante Stephen Curry – senza il dinamismo e l’imprevedibilità del folletto argentino. L’ex Real, dopo il flagrant-2 assegnatogli dagli arbitri in seguito alla spinta ad Ellington, non potrà essere della partita.

Il giocatore si è comunque già reso conto dell’errore e ha chiesto scusa alla squadra e a tutto lo staff. Malone dovrà quindi fare a meno di un elemento che, nella serie dello scorso anno contro Portland, si era rivelato davvero importante:

“Facu mi ha mandato un messaggio l’altro giorno, chiedendomi scusa per quello che è successo nella partita con i Lakers” “È sicuramente un giocatore di cui mi fiderei in qualsiasi serie Playoff. Non sarà il caso di Gara 1”

