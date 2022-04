Record di ascolti NBA: la regular season 2021-2022 è la stata la più vista dal 2019

L’ufficio NBA addetto alle pubbliche relazioni ha calato il sipario sulla stagione regolare 2021-2022 con la pubblicazione di una serie di dati statistici estremamente interessanti, specie dal punto di vista della fruizione mediatica. Gli ascolti televisivi registrati nell’intervallo di tempo compreso tra il 19 ottobre 2021 ed il 10 aprile 2022 hanno infatti palesato un incremento del 19% rispetto alla scorsa stagione, connotabile numericamente, combinando i responsi ufficiali delle emittenti ABC, TNT e ESPN, intorno ad un milione e seicentomila spettatori di media. Un dato così significativo non appariva nella colonna dedicata ai TV Rankings della lega dalla stagione 2018-2019.

NBA delivers most-viewed regular season since 2018-19, up 19% vs. last season. pic.twitter.com/Y1dgNOjmFN — NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2022

In aggiunta, le sottoscrizioni globali di abbonamenti NBA League Pass sono aumentate del 30% rispetto al 2020-2021, dimostrando la fenomenale efficienza della rete di trasmissione creata a beneficio dei dispostivi mobili. Il ritorno della stagione regolare al canonico calendario caratterizzato da 82 partite, riapparso dopo due anni di accorgimenti forzati, ha agevolato senza dubbio la crescita esponenziale delle iscrizioni, così come le numerosissime offerte di acquisto dell’abbonamento a prezzo scontato profuse dalla piattaforma in occasione di ricorrenze commerciali e festività.

Anche le condivisioni social di materiale legato al mondo NBA (highlights, interviste, cerimonie), sebbene in misura minore, sono state superiori rispetto alla scorsa stagione regolare: si parla in questo caso specifico di un innalzamento del 7%, con ben tredici miliardi di visualizzazioni video in totale.

