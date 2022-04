NBA, Steve Kerr ironico sull’eliminazione dei Lakers dai Playoff

I Golden State Warriors sono reduci dalla vittoria per 128-112 contro i Los Angeles Lakers. Per la franchigia della Baia si tratta di un successo molto importante, che permette di consolidare il terzo posto nella Western Conference allungando sui Dallas Mavericks. Per i Lakers invece, si tratta dell’ennesima sconfitta della loro fallimentare stagione.

Intervenuto nel corso di un’intervista, l’allenatore degli Warriors Steve Kerr si è così espresso in merito ai prossimi playoff. Inoltre, ha anche mandato una frecciatina a LeBron James e ai Lakers:

“Noi tutti ci auguriamo che Stephen Curry possa recuperare in tempo per l’inizio dei playoff. Sono molto curioso di vederlo giocare insieme a Jordan Poole e a Klay Thompson. Tuttavia, nella postseason l’intensità è molto alta, in quanto si affrontano giocatori quali Paul George, LeBron, anzi LeBron no!”

Sicuramente Steve Kerr non sarà dispiaciuto in seguito alla mancata presenza dell’avversario di innumerevoli sfide. Staremo dunque a vedere come gli Warriors approcceranno i playoff e se Steph Curry riuscirà ad essere in campo sin da Gara 1.

