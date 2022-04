NBA, Kevin Love chiama LeBron James ai Cavs: “Finale da favola”

LeBron James e Kevin Love hanno già vinto tanto assieme. La delusione per il mancato accesso ai Play-in proietta il #6 gialloviola verso l’ultimo anno di contratto con i Lakers e la porta per un secondo ritorno alle origini è sempre aperta. Perché non sfruttare l’occasione?

LeBron a Cleveland sempre benvenuto: il punto di Kevin Love

Questa almeno, la visione dell’ex Timberwolves, stuzzicato sul tema di un possibile ricongiungimento da Mark Carman di FanSided:

“Per lui è un finale da favola. Non voglio entrare nei suoi piani e in ciò che vorrà o non vorrà fare. Tuttavia, non va trascurato l’andamento della nostra squadra, viste le prospettive vincenti a lungo termine, e [va anche] considerato l’affetto che Cleveland, Akron è tutto l’Ohio nutrono nei suoi confronti. Sarebbe fantastico avere anche Bronny [James] con noi e a quel punto potremo chiuderla lì”

Cleveland, lo ricordiamo, si è garantita non solo la prima stagione vincente dall’addio di LeBron nell’estate 2018, ma soprattutto la possibilità di prendere parte agli spareggi Play-in per decretare le due teste di serie restanti (7 e 8) di ciascuna Conference.

Leggi anche:

Lakers, niente Play-in NBA: “Vogel coach, non mago”

Risultati NBA, Lakers KO con Phoenix: addio al Play-In; Bucks, Phila e Nets OK

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 6 aprile

Prima scelta assoluta Draft subito dopo titolo NCAA? Solo Anthony Davis dal 2000