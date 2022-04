NCAA, All-Tournament Team March Madness 2022: c’è Banchero

Archiviata la March Madness 2022 con la vittoria dei Kansas Jayhawks di coach Bill Self, la NCAA ha svelato l’All-Tournament Team, il miglior quintetto della manifestazione. Tra i nominati anche Paolo Banchero.

Chi c’è con Banchero nel miglior quintetto March Madness 2022

Ecco tutti i nomi. Il numero 5 di Duke è l’unico tra questi a non aver giocato per il titolo, vista la corsa fermatasi in semifinale, contro North Carolina.

GIOCATORE SQUADRA Paolo Banchero Duke Blue Devils Armando Bacot North Carolina Tar Heels Caleb Love North Carolina Tar Heels David McCormack Kansas Jayhawks Ochai Agbaji Kansas Jayhawks

Leggi anche:

NBA, Dejounte Murray in dubbio per le prossime partite

Mercato NBA, Luca Vildoza vicino ai Bucks

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 5 aprile