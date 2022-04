NCAA, Final Four: UNC guastafeste Duke; si ferma corsa Banchero, coach K

La rivalità principe del college basketball si rinnova ma nell’inedita cornice del torneo NCAA 2022, per giunta alle Final Four, con un occhio sul National Championship Game. Ad attendere la vincente della sfida ci sono i Kansas Jayhawks, che nella prima semifinale hanno avuto la meglio su Vilanova.

Primo tempo

Paolo Banchero, subito coinvolto, non si sblocca nei primi due possessi e Leaky Black ne approfitta per portare avanrti North Carolina con la tripla del 3-0. Mark Williams risponde dall’altra parte con la schiacciata di potenza a centro area e poco dopo replica correggendo a rimbalzo offensivo l’eurostep di AJ Griffin. Banchero va a referto segnando la tripla per la parità a quota 11. In una partita punto a punto caratterizzata da basse percentuali in avvio, Wendell Moore Jr. dà ai suoi il massimo vantaggio momentaneo sul +6 (24-18). UNC resta a contatto grazie soprattutto a RJ Davis, che firma 14 punti nella prima metà di gara (già sopra la sua media punti stagionale). Duke riesce tutto sommato a contenere inizialmente il gioco in area di UNC ma si trova alle prese con problemi di falli diffusi nella propria batteria di lunghi – Mark Williams a due, Theo John praticamente fuori gioco già a quattro. North Carolina si trova in bonus con oltre 5′ ancora da giocare per arrivare all’intervallo. Banchero punge di nuovo dalla lunga distanza e sigla il 34-28 che sembra preludere a una mini fuga di Duke. I Tar Heels hanno altre idee: proprio Banchero perde palla nel offensivo successivo e il conseguente 4-0 scaturito vanifica lo strappo Blue Devils. I ragazzi di coach K vanno comunque a riposo con un possesso pieno di margine complice il gioco da tre punti di Jeremy Roach a 10″ dalla fine del primo tempo.

Secondo tempo

Al rientro in campo Mark Williams si fa sentire sui due lati del campo: muove il punteggio dei suoi e poi pesca con furbizia il terzo fallo di Bacot con lo sfondamento subito. Duke tocca anche il +7, ma ancora una volta UNC reagisce con un parziale di 11-0 ipirato da Caleb Love e Brady Manek, entrambi a segno anche dalla lunga distanza. I Tar Heels si ritrovano a condurre le danze per la prima volta dopo il 16-15 del primo parziale. La tripla di Trevor Keels riempie il suo tabellino personale in doppia cifra alla voce ‘punti’ e interrompe un break aperto di 13-0 North Carolina. Il match prosegue sul filo della parità, con il leitmotiv dei falli a carico da tenere d’occhio per entrambe le compagini. Manek e Banchero innescano una sfida botta e risposta a suon di canestri e si riparte dal 55-55 con 10′ rimasti sul cronometro dei regolamentari. A 5:15 dalla sirena finale UNC trema per il problema alla caviglia patito da Armando Bacot, ma è suffciente una breve pausa prima di tornare sul parquet. Banchero fa 1-2 dalla lunetta, scrive 20 punti e pone a +1 i suoi. Continui però cambi di leadership: nello spazio di pochi possessi, prima Keels, poi Manek e ancora Moore si scambiano canestri pesanti dalla lunga distanza. Con quattro falli sul groppone, RJ Davis pesca il jolly con il 2-2 a cronometro fermo. Armando Bacot chiude la sua semifinale con un minuto d’anticipo per raggiunto limite falli, ma Duke non concretizza in lunetta ed è punita dalla freddezza di Caleb Love che spinge UNC a +4. Sotto gli occhi di Roy Williams, Hubert Davis al debutto da head coach conduce i Tar Heels alla sfida per il titolo NCAA. Appuntamento alle ore 3:00 nella notte italiana tra lunedì 4 e martedì 5 aprile.

28 punti per il top scorer Caleb Love, salito in cattedra nel secondo tempo, 18 punti, sette rimbalzi e quattro assist per RJ Davis, 14 punti per Brady Manek, 11 e 21 rimbalzi per Bacot, che sigilla così la 30ª doppia doppia stagionale. L’ultimo a raggiungere cifre simili in Division I, ricorda ESPN, era stato Blake Griffin nel 2009. Paolo Banchero guida il tabellino di Duke con 20 punti e 10 rimbalzi a referto, seguito dai 19 punti con 8-14 al tiro di Trevor Keels in uscita dalla panchina.

NCAA, Final Four: UNC vs Duke | Extended Highlights