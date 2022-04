NBA, Doc Rivers risponde all’attacco di coach Lue

I Philadelphia 76ers hanno una delle coppie più forti, se non la migliore, del panorama NBA. Joel Embiid e James Harden sono così formidabili sotto il piano offensivo a tal punto da rappresentare un incubo per tutti i difensori. Tuttavia, sono spesso stati criticati per il numero di tiri liberi che ricevono e segnano ogni partita.

Il botta e risposta tra Doc Rivers e Tyronne Lue

Il centro camerunese ha una media di 30.2 punti questo anno, ma anche di 11.8 tiri liberi a gara. Più o meno, stesso discorso per il Barba, che da quando è arrivato in Pennsylvania ottiene 9.6 tiri liberi di media. Questi dati hanno suscitato qualche polemica, come quella di Tyronne Lue. L’allenatore dei Clippers non si è risparmiato qualche giorno fa, affermando che senza liberi le due stelle di Philly non sarebbero nella top 10 per punti segnati in stagione.

Doc Rivers, però, non c’è stato ed è intervenuto in difesa dei suoi giocatori rispondendo alle accuse di coach Lue:

“Se fosse per me, smettete di fargli fallo. È sempre quello che ho detto. Sono d’accordo con il non fare fallo a James [Harden] e Joel [Embiid]. Sarei perfettamente d’accordo. Dovremmo scommettere anche che segnerebbero più punti se non li fermaste.”

Liberi o non liberi, le due colonne portanti dei Philadelphia 76ers segnerebbero comunque valanghe di punti. Dalle sue parole, sembra che anche Doc Rivers sarebbe contento di vedere meno questa soluzione così tanto criticata.

