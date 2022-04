NBA, multa in arrivo per coach Bickerstaff dopo la sconfitta coi Sixers

J.B. Bickerstaff non si è di certo risparmiato dopo la sconfitta rimediata dai suoi Cleveland Cavaliers contro i Philadelphia 76ers di questa notte. Una reazione, quella del coach Cavs, che gli costerà una multa in arrivo dall’NBA nell’ordine dei $15mila.

Nell’intervista post match, il coach non si è riferito a un’azione o chiamata particolare, quanto piuttosto alla linea arbitrare tenuta dagli arbitri durante tutto al partita. Un sfida che secondo lui avrebbe visto premiati gli attaccanti 76ers con tiri liberi esagerati.

“Ci meritavamo questa partita, avremmo dovuto vincerla e invece ce l’hanno rubata. Abbiamo fatto un lavorone in difesa costringendo i loro due migliori giocatori ad una serata difficile. Certo però non possiamo difendere anche sui tiri liberi. E’ stato assurdo, i miei ragazzi meritavano molto di più di ciò che hanno raccolto”

Cavaliers' J.B. Bickerstaff calls out officiating after loss to 76ers: 'We deserved to win that game'https://t.co/E3kUEGzXKJ — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) April 4, 2022

Bickerstaff infuriato con la terna arbitrare

I numeri parlano, come solito, solo a metà. 42 giri in lunetta per Philadelphia contro i solo 31 di Cleveland. Una nette differenza, che però non spiega del tutto dell’effettiva bontà o cattiveria dei fischi. Joel Embiid, che terminerà la sfida con 44 punti e 17 rimbalzi, collezionerà un 17 su 20 ai liberi; discorso simile per James Harden, che toccherà i 12 tentativi in serata.

“E’ stato il trend della partita. Loro sono dei grandi giocatori, e sanno bene come giocare intorno alle regole per accaparrarsi dei fischi. Questo non vuole essere una mancanza di rispetto per loro, ma dev’esserci costanza nelle chiamate, in entrambe le metà campo. Se un contatto porta a un fallo per una squadra, lo stesso contatto dev’essere fischiato anche all’altra. Questa sera speravamo di trovare questa costanza, ma non credo che l’abbiamo trovata”

Inevitabile a questo punto la reazione della lega, che multerà l’allenatore per $15mila.

