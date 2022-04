NCAA, Final Four 2022: Kansas è la prima finalista, Vilanova K.O

Vilanova vs Kansas apre l’edizione 2022 delle Final Four NCAA dal Ceasars Superdome di New Orleans. Per la prima volta tutte le partecipanti alla manifestazione hanno in bacheca più di un National Champioship. Terzo incrocio tra Jay Wright e Bill Self, rispettivamente alla partita numero 50 e 75 di carriera al torneo NCAA. In ognuno dei tre precedenti, chi ha vinto la sfida ha poi conquistato anche il titolo. Vilanova è alla terza apparizione alle Final Four negli ultimi sette anni, Kansas è l’unica #1 rimasta in tabellone e i Jayhawks giocano come tale.

Avvio da incubo per Nova, che in media perde meno di 10 palloni a gara e raccoglie invece quattro turnover già nei primi 4′ di gioco. Asse portante della prima fuga di Kansas, grazie al bruciante 10-0 iniziale, è il tandem Ochai Agbaji e David McCormack. Il primo, Giocatore dell’Anno della Big 12, è assolutamente on fire, con quattro canestri dall’arco su altrettanti tentativi e la coppia firma con assist e schiacciata il +15 Jayhawks sul 26-11. A metà primo tempo le triple a bersaglio di Kansas (5-8) superano i canestri dal campo degli Wildcats (4-12). Vilanova viene doppiata sul 19-38 ma trova la forza di regire con un 10-0 di break in tre minuti e mezzo che la riporta sotto la doppia cifra di svantaggio. Il primo tempo va in archivio con Kansas avanti di 11 lunghezze (40-29).

Parziali e controparziali anche nella ripresa: Agbaji torna a segnare dopo oltre 9′ senza punti e Kansas scappa fino a +16. Vilanova assorbe nuovamente il colpo e risponde con un 8-0 che la rimette in scia. Si arriva anche a -6, con 6′ sul cronometro dell’incontro ma con gli avversari a due possessi di distanza Kansas conferma la solidità respingendo ogni tentativo di ulteriore riavvicinamento. Due triple di Christian Brown valgono la doppia cifra nel tabellino della sua partita dopo un primo tempo a quota 0, ma soprattutto segnano lo strappo decisivo a 2.25 dalla fine. Kansas si impone 81-65 e in finale affronterà la vincente di North Carolina vs Duke.

25 punti e nove rimbalzi per David McCormack, 21 punti per Ochai Agbaji. Per Vilanova in evidenza Colin Gillespie (17 punti) e Brandon Slater (16 punti, sette rimbalzi).

NCAA, Final Four: Vilanova vs. Kansas | extended highlights