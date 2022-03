NBA, Devin Booker polemico su nomi corsa MVP

I Phoenix Suns hanno conquistato il titolo della Pacific Division, guidano con ampio margine la Western Conference NBA e sono titolari del miglior record della lega. Oltre a garantire loro il primo pass per i Playoff, il ruolino di marcia dovrebbe rappresentare un ottimo biglietto da visita per l’assegnazione dei premi individuali, su tutti l’MVP. In favore della candidatura di Devin Booker, attualmente capocannoniere della squadra, si è schierato Isiah Thomas.

Thomas lo elogia, Booker ringrazia in polemica

Lo scambio di tweet ha animato le timeline nelle ultime ore. Da un lato l’opinionista di NBA TV, che ha candidato Booker all’MVP con una motivazione più che valida, nonostante abbia saltato diverse gare per infortunio:

“Che si sappia, [il fatto di] essere miglior marcatore della squadra con il miglior record della lega è sempre stato parte dei criteri di selezione.”

Booker, onorato dalla citazione diretta da parte di una leggenda NBA, ha risposto come segue:

“Apprezzo il gesto IT, ma i ‘criteri’ cambiano a seconda del nome del giocatore.”

Leggi anche:

Trae Young commenta i 45 punti contro New York: “I fischi? Non li sentivo”

Draymond Green sulle difficoltà di Golden State: “Stiamo giocando da stupidi”

Ja Morant: “Voglio un miliardo di like per lo Slam Dunk Contest”