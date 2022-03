A quasi un anno dalla fine della partnership tra Kobe Bryant e Nike, gli eredi di Black Mamba e l’azienda hanno trovato un nuovo accordo per continuare la sponsorizzazione. Lo ha annunciato Vanessa Bryant che, con un lungo post su Instagram, racconta in cosa consisterà questa nuova collaborazione.

Vanessa Bryant ufficializza il nuovo accordo con Nike dove, oltre a continuare la produzione della linea di scarpe e abbigliamento Zoom Kobe, è prevista una linea con il nome di sua figlia Gianna. Nel suo post di Instagram, Vanessa annuncia – che insieme all’azienda dello swoosh – costruiranno anche un centro di basket giovanile:

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra partnership con Nike continuerà! Sono così orgogliosa che le scarpe di mio marito siano ancora le più indossate dai giocatori NBA e le più richieste dai suoi fan in tutto il mondo. Con questa nuova partnership, i fan potranno presto avere accesso ai prodotti di Kobe e Gigi per gli anni a venire, con Nike che donerà il 100% del ricavato netto annuale delle scarpe di Gianna alla nostra Mamba and Mambacita Sports Foundation (M&MSF).

Sono anche grata di lavorare insieme a Nike per creare un centro di basket giovanile nel sud della California, che insegnerà la Mamba Mentality agli atleti delle future generazioni. So che questo è un grande momento per tutti i fan di mio marito e di mia figlia, e sono molto riconoscente a ognuno di voi!

Sono grata ai fan sparsi in tutto il mondo che portano avanti l’eredità di Kobe e Gigis”