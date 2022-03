NBA, Zach LaVine: “Non possiamo permetterci altri passi falsi”

Nella notte, i Chicago Bulls sono stati sconfitti 109-126 dai New Orleans Pelicans. Per la franchigia dell’Illinois si tratta della seconda sconfitta consecutiva e della settima nelle ultime dieci partite disputate. Attualmente, il record dei Bulls recita 42-31, valido per il quinto posto della Eastern Conference.

La franchigia, dopo un’ottima prima parte di stagione, rischia di dover disputare il torneo play-in per potere accedere direttamente ai prossimi playoff. A questo proposito, Zach LaVine si è così espresso:

“Dobbiamo darci una svegliata, perché non possiamo più commettere passi falsi. La nostra stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Bisogna ritrovare il giusto equilibrio. Sicuramente i numerosi infortuni non sono stati d’aiuto, ma non dobbiamo mollare. L’obiettivo è quello di raggiungere direttamente i playoff e dare il massimo per vincere il titolo.”

Con i suoi 39 punti realizzati, LaVine è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore dei Bulls. Tuttavia, la sua prestazione non è bastata ad evitare la sconfitta. Il giocatore è sceso in campo dopo i numerosi problemi avuti alle ginocchia che lo hanno costretto a saltare numerose partite.

Gli infortuni hanno condizionato la stagione di Chicago, che al completo avrebbe il potenziale per poter essere una delle squadre più temibili dell’intera lega. La prossima partita sarà cruciale. Infatti i Bulls affronteranno i Cleveland Cavaliers, sesti ad Est, nella notte tra sabato e domenica. Staremo a vedere chi avrà la meglio.

