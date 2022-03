NBA, James Wiseman vicino al rientro: assegnato al G-League team degli Warriors

Dopo la vittoria sui Los Angeles Clippers arrivano altre buone notizie in casa Golden State Warriors. Lo staff medico ha infatti dato l’ok alla pratica sportiva a James Wiseman, centro al secondo anno nella Baia. Il giovane cinque, seconda scelta nel Draft 2020, ha dovuto saltare ogni partita di questa stagione a causa di un infortunio al menisco subito lo scorso aprile. Verrà ora assegnato ai Santa Cruz Warriors per almeno due partite, squadra di G-League affiliata a Golden State.

James Wiseman has been cleared to progress to the next stage of his rehabilitation.

He will play in a pair of upcoming Santa Cruz Warriors games—at Stockton on Thursday and against the G League Ignite at Chase Center on Sunday. pic.twitter.com/vtCqFgsBzs

— Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2022