Con i Playoff alle porte, tifosi e addetti ai lavori iniziano a fare pronostici su quali saranno le squadre ad arrivare fino alle Finals NBA. Tra questi c’è anche Danny Green, guardia dei Philadelphia 76ers, che nel suo podcast afferma che bisognerà fare attenzione a una squadra in particolare: i Boston Celtics.

Danny Green: “I Boston Celtics possono arrivare arrivare alle Finals NBA”

I Boston Celtics hanno vinto 10 delle loro ultime 11 partite e, ora, si ritrovano a una sola partita dal conquistare la prima posizione nella Eastern Conference. Per Danny Green, come racconta nell’ultima puntata del suo podcast Inside in the Green Room, la squadra di coach Ime Udoka può arrivare lontano:

“Penso che possa essere la squadra sorpresa della stagione: potrebbe essere la dormiente che si intrufola alle finali della Eastern Conference e, perché no, arrivare alle Finals NBA. Hanno giocato in difesa. L’attacco ha aiutato la loro difesa perché hanno giocato in modo molto più fluido, insieme, il che è stato interessante per me”

L’analisi di Green parte dall’ultima partita dei suoi 76ers contro i Celtics, dove la Tatum & Co. vinse per 135-87. Una prestazione che ha molto colpito la guardia di Philadelphia:

“Ci abbiamo giocato prima che James [Harden] potesse scendere in campo: vedendoli giocare in quel modo mi ha fatto capire che sono la squadra da battere, soprattutto se continuano a giocare in questo modo”

