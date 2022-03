NBA, Richaun Holmes sospeso dai Kings per violenza domestica

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi che Richuan Holmes non avrebbe più messo piede in campo in questa stagione a causa di non ben specificate “motivazioni famiiari”, i Sacramento Kings hanno dichiarato ufficialmente che il centro, citato in giudizio dalla ex moglie con le accuse di violenza domestica e di maltrattamenti ai danni del figlio, sarà sospeso dal proprio incarico sino a sentenza giudiziaria definitiva.

La franchigia californiana ha emesso inoltre un trasparente comunicato stampa relativo alla vicenda, prendendo severa posizione contro ogni forma di violenza e abuso ed assicurando che la situazione del giocatore verrà monitorata man mano che prenderà forma l’iter processuale, senza tentare di sostituirsi ad esso o gestendo la situazione in sorda autonomia.

The Kings have issued the following statement regarding Richaun Holmes: pic.twitter.com/bg5XGaLKyc — Jason Anderson (@JandersonSacBee) March 24, 2022

Holmes, separato dal 2019, secondo la testimonianza rilasciata dall’ex consorte Allexis, avrebbe colpito il figlio alla testa in occasione di una visita risalente allo scorso mese di febbraio, disinteressandosi poi di ogni genere di cura e lasciando il bambino ferito in una pozza di sangue.

Di seguito, le forti dichiarazioni rilasciate su Twitter dall’imputato, conservate dall’attenda redazione del Sacramento Bee prima che lo stesso Holmes le cancellasse:

“Non mi espongo mai circa le accuse, ma, quando la situazione riguarda mio figlio, non posso proprio tacere. Bisogna essere dannatamente stupidi per credere a simili diffamazioni; dal momento che amo mio figlio più di ogni altra cosa e vivo ogni giorno con il pensiero fisso di renderlo felice e vederlo sorridere, non oserei mai alzare un solo dito su di lui. Non posso credere a certe accuse, partorite egoisticamente per allontanarmi da chi amo alla follia e rendermi un mostro agli occhi del mondo”.

Poco dopo, il centro dei Kings ha anche postato sulle proprie storie Instagram una foto che lo ritraeva insieme al figlio, dichiarando in didascalia:

“Non importa quel che si inventeranno, visto che non saranno mai in grado di separarci”.

Richaun Holmes posted this on Instagram … pic.twitter.com/AhZim1U6l6 — Jason Anderson (@JandersonSacBee) March 24, 2022

