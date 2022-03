NBA, Jason Kidd tiene caldo Marjanovic: “Con lo smallball si fa dura”

Oltre ad essere il miglior amico di Luka Doncic nell’ambiente Mavericks, Boban Marjanovic è un autentico jolly tattico per coach Jason Kidd e il suo staff. Tuttavia, il suo impiego è sempre più limitato, come intuibile dalle sole 19 partite disputate nella stagione NBA corrente.

Jason Kidd tiene sulla corda lo spogliatoio Mavericks

Difficile ipotizzare se e come lo scenario possa cambiare, con un’inversione di tendenza nell’eventuale campagna Playoff. Kidd cerca comunque di dare motivazione a tutti gli elementi del suo roster, consapevole dell’importanza di Marjanovic anche come collante del gruppo squadra. Di seguito le recenti dichiarazioni del coach di Dallas in risposta al tema rotazioni:

“[Marjanovic] può giocare, è sempre stato pronto a scendere in campo quando chiamato in causa. Per come la lega sta andando verso i quintetti piccoli, con lo smallball, adesso è dura.”

