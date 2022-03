NBA, i Bulls allungano il periodo di riabilitazione di Lonzo Ball

I Chicago Bulls hanno deciso di allungare i tempi di recupero di Lonzo Ball di altri dieci giorni, come comunicato dal coach della squadra, Billy Donovan, dopo la vittoria per 113-99 sui Toronto Raptors.

Ball continuerà a lavorare in palestra per ridare forza al ginocchio operato lo scorso gennaio, fermando invece il piano di allenamento in corsa. Questo andrà inevitabilmente a dilatare le iniziali sei-otto settimane di recupero previste inizialmente dopo l’intervento.

Ancora attesa per il ritorno di Lonzo Ball: ecco il comunicato del coach Donovan

I Bulls hanno affidato la comunicazione dello stato del giocatore al coach Billy Donovan, che nel post-partita ha fornito ai giornalisti le informazioni riguardo Lonzo:

“Ci siamo confrontati più volte con lo staff medico e abbiamo deciso di rallentare il piano di riabilitazione. Non voglio utilizzare la parola riposo, perché non parliamo di un giocatore che è seduto a non fare nulla. Lonzo continuerà a fare lavori di peso, per ridare forza al ginocchio, ma si prenderà una pausa dalle corse.”

Donovan ha poi specificato di non avere una data certa per il rientro del suo playmaker, e di non voler fare speculazioni a riguardo.

“Sapremo meglio riguardo la sua condizione nei prossimi dieci giorni. Ovviamente ci troviamo alla fine della stagione. I medici ci hanno consigliato di allungare il periodo di riabilitazione, così da poter portare il ginocchio in una situazione stabile e ricominciare a lavorare con la squadra al più presto.”

Lonzo Ball non si è visto in campo dal 14 gennaio, in cui era stato messo in panchina a causa di un livido osseo. Non rispondendo bene ai trattamenti iniziali, si è poi dovuto operare per risolvere la lesione al menisco che lo ha tenuto fuori fin’ora. In 35 partite giocate, Ball ha mantenuto le medie di 13 punti, 5.4 rimbalzi e 5.1 assist a partita.

