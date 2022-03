NBA, LeBron James in dubbio per la partita tra Lakers e Suns

È una costante delle ultime settimane: nelle ore precedenti una partita dei Los Angeles Lakers, si attende sempre una conferma sulla presenza in campo o meno di LeBron James. Il ragionamento vale a maggior ragione per la gara contro i Phoenix Suns, non solo per il fatto che si tratta della squadra con il miglior record della lega, record alla mano. Al momento é in dubbio per fastidio al ginocchio, riferisce Kyle Goon di The Orage County Register.

Record in vista per LeBron: con i Suns ci sarà?

Nella sfida domenicale, infatti, a LeBron James basterà mandare a referto due assist per diventare il primo giocatore nella storia NBA con almeno 30.000 punti, 10.000 rimbalzi e 10.000 assist.

