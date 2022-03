NBA, Embiid “chiama” Mbappé al Real Madrid

Grande tifoso del Real, Joel Embiid non poteva restare indifferente di fronte al talento cristallino di Kylian Mbappé, protagonista in un tempio del calcio come il Santiago Bernabeu di Madrid. La vittoria in rimonta da parte dei Blancos ha acceso le fantasie del centro di Phila, che ha twittato euforico in tempo reale rilanciando le indiscrezioni che vorrebbero il numero 7 del Paris pronto a trasferirsi in Spagna già nella prossima sessione di mercato estiva: “Mbappé è il miglior giocatore del mondo e non posso credere che lo avremo con noi l’hanno prossimo. La vita è bella!! #HalaMadrid”.

Superlega, Embiid schierato col Real

Non poteva mancare, viste le contendenti, un accenno alla vicenda Superlega, con i Blancos che ancora non si sono rassegnati al tramonto del progetto. A qualificazione ottenuta, in modo rocambolesco, Joel non si è trattenuto. Sempre su Twitter ha scritto: “Tutto ciò è incredibile. Sono ancora sotto choc. Che vittoria!! La UEFA pensava di poter punire il RM per la Superlega e ha perso.”

