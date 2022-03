NBA, torna a disposizione Devin Booker in casa Suns

È durata una settimana l’assenza di Devin Booker dai campi della NBA. La shooting guard dei Phoenix Suns era entrata nel protocollo di salute e sicurezza anti-Covid esattamente il due marzo. Ora, il nuovo annuncio. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il giocatore sarà a disposizione di coach Williams per la partita di stanotte contro i Miami Heat.

After missing four games in COVID-19 protocols, Suns All-Star Devin Booker will return tonight vs. Miami. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2022

I Suns vincono anche senza la loro stella

A dire la verità, la franchigia dell’Arizona non ha accusato minimamente l’assenza del suo numero 1. Nelle quattro gare saltate da Devin Booker sono arrivate tre vittorie ai danni di Portland Trail Blazers, New York Knicks e Orlando Magic. L’unica sconfitta è arrivata nel remake delle Finals 2021: contro i Milwaukee Bucks. In ogni caso questo rientro resta di indubbia importanza, vista l’assenza a tempo indeterminato di Chris Paul a causa della rottura del pollice destro.

Devin Booker, attualmente, ha collezionato 54 presenze e viaggia a una media di 25.6 punti, 5.2 rimbalzi e 4.6 assist. Da stanotte si ricomincia a marciare.

