NBA, Fred VanVleet pronto a tornare in campo

I Toronto Raptors stanno per riaccogliere una pedina fondamentale nel loro scacchiere. Stanotte all’AT&T Center di San Antonio ci sarà anche Fred VanVleet, come riportato da The Score. Il numero 23 ha evidentemente smaltito il dolore al ginocchio destro che lo tormentava da poco più di dieci giorni.

The Raptors will get a much needed lift in San Antonio tonight. pic.twitter.com/nscMtxrgpF — theScore Bet (@theScoreBet) March 9, 2022

Troppa fatica senza di lui

Fred VanVleet ha saltato le ultime cinque partite e, precisamente, l’ultima apparizione risale al 27 febbraio. I Raptors, orfani di lui, hanno scavalcato senza troppe difficoltà il doppio confronto con i Brooklyn Nets. Successivamente, però, sono arrivate tre sconfitte consecutive con Detroit Pistons, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. In due di queste tre partite, la squadra non è andata oltre i 100 punti segnati.

Attualmente il classe ’94 ha disputato 52 partite di campionato. VanVleet è di fatto il secondo miglior marcatore del roster, dietro a Pascal Siakam, con una media di 21.4 punti a cui si aggiungono 4.5 rimbalzi e 6.9 assist. Con i San Antonio Spurs ritornerà in campo per provare a spezzare la striscia negativa.

Leggi anche:

Risultati NBA, Kyrie Irving devastante (50 punti) trascina Brooklyn; Suns e Bucks OK

NBA, Dort, Jerome e Muscala: aggiornamento infortuni dai Thunder

NBA, ESPN blinda Doris Burke: accordo pluriennale