I Denver Nuggets centrano l’undicesima vittoria nelle ultime 13 partite grazie a Nikola Jokic che, contro gli Warriors, registra la sua seconda tripla-doppia consecutiva: sono 18 le triple-doppie in stagione per The Joker, 75 in carriera e a meno tre da Wilt Chamberlain.

Nikola Jokic followed up a historic performance on Sunday night with his 75th career triple-double, 32 points, and the @nuggets win! #MileHighBasketball

I 32 punti, 15 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic permettono a Denver di superare Golden State. Un’altra prestazione monstre da parte dell’attuale MVP che, secondo gli addetti ai lavori, è in corsa per rivincere il titolo. Un riconoscimento che, però, non interessa più di tanto a Jokic, come racconta nel post partita:

“Non mi interessa vincere il titolo MVP per la seconda volta, non è niente di speciale. L’importante per me è giocare per vincere le partite e competere per qualcosa di più grande. Sono contento di aver aiutato la squadra: tra ieri e oggi non è cambiato niente: mi sono alzato alle 8, sono stato con mia figlia e ho fatto colazione con mia moglie, dopo lo chef mi ha preparato il pranzo e sono venuto qua. Una giornata pazzesca eh?!”

Nikola Jokic, asked what another MVP run would mean to his legacy, just shrugs:

“I don’t know. It doesn’t mean anything special. I’m just trying to compete, to win games.”

— Mike Singer (@msinger) March 8, 2022