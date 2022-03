I Golden State Warriors non stanno vivendo un bel momento, visto che questa notte è arrivata la settima sconfitta nelle ultime nove gare: Steph Curry & Co., infatti, si sono arresi ai Dallas Mavericks. Nonostante la sconfitta, GS rimane al secondo posto della Western Conference ma Steve Kerr vuole trovare una soluzione per invertire il trend negativo.

Steph Curry: “Mi hanno intrappolato, non riuscivo a prendere buoni tiri”

La partita di Steph Curry si chiude con 21 punti, cinque rimbalzi e nove assist con il 53.3% dal campo e l’80% da tre punti. Nel post partita, il numero 30 degli Warriors ha parlato di cosa non ha funzionato tra le fila della sua squadra e la tattica usata dagli avversari:

“Il nostro problema non è stato l’attacco, ma il fatto che non eravamo allineati in difesa: sembrava che loro avessero a disposizione tutto il campo, al contrario nostro. Mi hanno intrappolato, non riuscivo a prendere i tiri che volevo. Oggi c’era molta più competitività, ma non abbiamo opposto resistenza: sono stati a loro agio per 24 minuti, poi quando abbiamo reagito non è bastato. Quando giochi contro una squadra che ha Doncic devi trovare diversi modi per metterla in difficoltà, ma oggi non l’abbiamo fatto spesso”

Steve Kerr: “Notte difficile per Klay”

Come per Steph Curry non è stata una bella notte neanche per Klay Thompson, che chiude la partita con 16 punti e pochi tiri all’attivo. Secondo Steve Kerr il numero 11 della sua squadra ha bisogno di attraversare queste difficoltà, ma non deve forzare il problema:

“Non è stata una gara semplice per Klay, ha trovato molte difficoltà: ha bisogno di questi minuti per prepararsi a ciò che lo aspetta, deve essere pronto a tutto. Troverà degli imprevisti sulla strada. Oggi non riusciva a tirare bene e si è impuntato, forzando il problema e sforzandosi troppo: non puoi biasimarlo, è stato fuori per 2 anni e mezzo ma deve imparare a leggere i momenti della partita”

Gli Warriors torneranno in campo nella notte tra sabato e domenica contro i Lakers e sperano di tornare presto alla vittoria.

