NBA, Barkley è una sentenza: “Lakers finiti”

Li si tiene in gioco per l’obiettivo minimo Play-in – almeno a parole – per il solo fatto che si tratta dei Lakers, ma i primi a non crederci sono proprio i gialloviola. La settima sconfitta consecutiva nel derby contro i Clippers, dato già di per sé eloquente, ha scatenato Charles Barkley.

Barkley non risparmia i Lakers

In occasione del post partita, nei commenti a caldo affidati al contenitore della notte Inside The NBA su TNT, Sir Charles ha messo una pietra tombale sulle speranze di postseason dei gialloviola, rifiutandosi peraltro di nominare Lakers per il resto della stagione, fino ad un eventuale vittoria nei Playoff 2022. Riportiamo di seguito un passaggio del suo intervento in merito:

”Per me che sono stato un grande giocatore, il fatto di invecchiare è stato uno schifo. Pensateci, loro hanno tanti giocatori in là con gli anni. Quando finisce la benzina, bel lavoro, la partita è chiusa. Non parlo di LeBron, ma di Dwight [Howard] DeAndre Jordan [ora ai 76ers ndr.], Carmelo Anthony, che pure adoro. Sono finiti.”



