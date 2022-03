Mercato NBA, distanza tra Knicks e Mitchell Robinson su nuovo contratto

I New York Knicks hanno in Mitchell Robinson un punto di riferimento sotto i tabelloni nel loro quintetto titolare. Tuttavia, la continuità del rapporto professionale oltre la scandenza di contratto in estate è ancora in discussione.

Cosa possono offrire i Knicks a Mitchell Robinson

I Knicks possono offrire al giocatore, 36ª scelta al Draft 2018, un’estensione quadriennale per un valore massimo complessivo attorno ai 48 milioni di dollari. Come confermato da Ian Begley di SNY le parti si sono riaggiornate a più riprese anche a ridosso della Trade Deadline del mercato NBA 2022, per arrivare a un punto d’incontro, ma la distanza da colmare sul piano dell’offerta è ancora notevole. Il termine ultimo per raggiungere l’intesa economica è fissato al 30 giugno; in caso contrario Mitchell Robinson sarà unrestricted free agent.

Leggi anche:

Partite da 50 punti: chi sono stati i primi a riuscirci in ogni squadra NBA

Mercato, i Lakers salutano DeAndre Jordan, pronto DJ Augustin

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata all’1 marzo