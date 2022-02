Il conflitto tra Ucraina e Russia preoccupa tutto il mondo, con molti atleti ucraini che hanno lanciato un appello per fermare lo scontro a fuoco: è il caso di Alex Len, giocatore dei Suns, e l’ala dei Raptors Svi Mykhailiuk. Per mostrare la loro solidarietà ai loro colleghi, i giocatori dei Denver Nuggets e dei Sacramento Kings si sono raccolti in un minuto di silenzio prima della loro partita (vinta da Denver ndr).

Nuggets and Kings players linked arms for a moment of silence in solidarity with Alex Len and his home country of Ukraine.

La scelta dei Nuggets e dei Kings nasce dal desiderio di dar voce al messaggio che Alex Len e Svi Mykhailiuk hanno diramato tramite un tweet:

Oltre ai Nuggets e ai Kings, anche la NBPA ha preso una posizione in merito con questo post su Twitter:

Our thoughts and prayers are with everyone who has been impacted by the recent events in Ukraine, and especially with our Ukrainian players Alex Len and Svi Mykhailiuk and their families during this difficult time.

— NBPA (@TheNBPA) February 25, 2022