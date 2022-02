NBA, debutto per Harden questa notte contro Minnesota

Sta per iniziare la nuova avventura di James Harden. Il Barba, dopo un anno travagliato in quel di Brooklyn, dove tante situazioni controverse hanno reso complicato il suo ambientamento, è pronto a debuttare con la maglia dei Philadelphia 76ers. Secondo Shams Charania l’occasione buona arriverà questa notte, nella trasferta al Target Center di Minnesota:

10-time NBA All-Star James Harden will make his Philadelphia 76ers debut on Friday at Minnesota. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2022

Harden non scende in campo dal 2 febbraio scorso, giorno della sua ultima apparizione con i Brooklyn Nets. In mezzo lo scambio che lo ha visto fare il percorso inverso di Ben Simmons e un infortunio, che non gli ha permesso di scendere in campo durante l’All Star Game.

Il debutto di Harden nella partita di questa notte, in realtà, era già stato annunciato indirettamente da Daryl Morey in un tweet di qualche giorno fa:

