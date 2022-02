Risultati NBA, Chicago alla sesta di fila, Gallinari 26 punti; OK Golden State e Denver

Phoenix, priva di Chris Paul, consolida il suo primo posto in NBA dominando largamente su OKC con il risultato di 124-104. I Minnesota Timberwolves continuano il loro momento positivo, regolando Memphis con il punteggio di 119-114 sulla scia dei 37 punti di D’Angelo Russell. Denver vince a Sacramento con 25 punti/12 rimbalzi/9 assist di Nikola Jokic e 31 punti di Will Barton.

Sconfitta per Brooklyn, contro Boston, mentre i Chicago Bulls raccolgono la sesta W di fila, nonostante un buonissimo Gallinari (26 punti) per gli Atlanta Hawks. Infine, i Golden State Warriors hanno dominato i Portland Trail Blazers, mandando in doppia cifra ben 8 giocatori.

Brooklyn Nets – Boston Celtics 106-129

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 112-108

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 119-114

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 106-103

Sacramento Kings – Denver Nuggets 110-128

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 104-124

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 95-132