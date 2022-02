NBA, Doc Rivers sull’esordio di Harden: “Necessario essere vincenti da subito”

James Harden, assente dai parquet NBA dallo scorso due febbraio, rientrerà in campo questa notte a Minneapolis, compiendo il suo esordio assoluto con la maglia dei Philadelphia 76ers. Dopo aver trascorso ormai due settimane al fianco dei nuovi compagni in occasione delle sporadiche sedute d’allenamento, è giunto il momento di desumere il reale grado di forma del Barba, verificabile soltanto sulla base della sua reazione aerobica al ritmo offerto dalla partita.

Di seguito, le parole di coach Doc Rivers, certamente entusiasta dell’opportunità regalatagli dal mercato, ma pur sempre brillantemente realista:

“Fosse per me, terrei Harden in campo per tutti i quarantotto minuti della gara. Un giocatore del genere è in grado di portare l’inerzia della partita a nostro favore in qualsiasi momento. Sogni a parte, sarà lui ad informarci della sua tenuta atletica man mano che prenderà confidenza con il campo. Non so ancora con precisione quale sia il suo limite reale, ma potremo scoprirlo solo una volta in azione”.