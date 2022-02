Buone notizie per gli Oklahoma City Thunder: come rivelato in conferenza stampa da coach Mark Daigneault, Shai Gilgeous-Alexander torna disponibile per la partita di questa questa notte contro i Phoenix Suns. Un recupero molto importante per OKC che non vede l’ora di vedere SGA e Josh Giddey all’opera.

Shai Gilgeous-Alexander is back, Mark Daigneault said. SGA will play tomorrow after missing a month with a right ankle sprain. — Joe Mussatto (@joe_mussatto) February 23, 2022

Mark Daigneault: “Shai ha voglia di giocare e di far parte di una squadra vincente”

Una bella notizia per OKC che può così tornare ad avere a disposizione Shai Gilgeous-Alexander. Il giocatore ha saltato le ultime 10 partite a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata contro i Pacers lo scorso 28 gennaio.

Durante il periodo in cui è rimasto fuori, Mark Daigneault ha parlato molto con SGA e, in conferenza stampa, ha rivelato:

“Shai ha voglia di giocare, ma soprattutto ha voglia di vincere e di far parte di una grande squadra. È un giocatore che sta crescendo e che può ancora migliorare, ha il talento che serve per creare una squadra vincente: ora abbiamo ragazzi che stanno facendo molto bene, quindi la cosa importante è che tutti si mettano a disposizione e diano il meglio per sé stessi e per la squadra”

Thought this was an informative and honest answer from Mark Daigneault. @AndrewKSchlecht asked about the conversations the Thunder had with SGA when he was out, and what Shai saw with Josh Giddey running the show: pic.twitter.com/bkbyXr7Ock — Joe Mussatto (@joe_mussatto) February 23, 2022

OKC senza Shai Gilgeous-Alexander ha registrato quattro vittorie e sei sconfitte, mentre i 43 partite disputate il giocatore vanta una media di 22.7 punti, 4.7 rimbalzi e 5.5 assist. Numeri che i tifosi dei Thunder sperano di veder crescere da qui fino alla fine della stagione.

