Mercato NBA, Luka Doncic commenta il possibile arrivo di Goran Dragic

I Dallas Mavericks sarebbero molto interessati ad ingaggiare Goran Dragic. Tuttavia i texani non sono gli unici, poiché sembra che anche i Milwaukee Bucks siano su di lui. Ma Dragic potrebbe avere un motivo in più per scegliere la franchigia di proprietà di Mark Cuban. Difatti, se il play dovesse scegliere i Mavericks ritroverebbe il suo compagno di nazionale Luka Doncic.

Luka Doncic: “È il mio uomo”

Fin dall’offseason giravano voci di un possibile arrivo di Goran Dragic in quel di Dallas, ma poi non si è arrivati a nessun tipo di offerta concreta. Ora però Goran è senza squadra e la società deve solamente dialogare con il giocatore. In una recente intervista, Doncic ha affermato che non gli dispiacerebbe giocare con il suo compagno di nazionale in una squadra NBA. Queste le sue parole:

“È il mio uomo. Tutti vorrebbero giocare con i propri uomini nella propria squadra. Vedremo cosa succederà.”

Tuttavia, i Mavericks non avrebbero bisogno di aggiungere un’altra guardia alla loro squadra, visto che hanno già un backcourt affollato e di talento.

