NBA, Damian Lillard sempre leale a Portland: “Non rinnego ciò in cui credo”

Intervistato da Adam Caparell, esponente della redazione di Complex Sports, Damian Lillard non ha mai lasciato trasparire il minimo sospetto di voler lasciare Portland per tentare la sorte altrove. Dopo dieci stagioni trascorse con la maglia dei Blazers cucita addosso, la stella da Weber State non sente di dover recriminare nulla al proprio passato, pur conservando un irriducibile sogno per il futuro: vincere un titolo a Portland.

Di seguito, le parole di Lillard:

“Tutti parlano di lealtà con enorme sufficienza, finendo per intaccare il significato originale del termine. Io sono leale nei riguardi di ciò in cui credo e sono pronto a morire prima di rinnegarlo. Amo vivere a Portland, amo giocare per i Trail-Blazers e non rimpiango nulla del mio passato. Sono stato protagonista di cambiamenti importanti qui, ho visto la franchigia fare strada nei Playoff ed anche sprofondare rispetto ai suoi standard. Il futuro è ancora tutto da scrivere ed io voglio vincere un titolo NBA con questa maglia, ripagando la città di tutto l’affetto che mi ha tributato negli anni”.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI SALUTE IN CUI VERSA LILLARD?

Damian Lillard si è sottoposto intorno alla metà di gennaio ad un’importante operazione addominale che dovrebbe tenerlo lontano dai parquet NBA per cinque-sei settimane. Tuttavia, in mancanza di drastici miglioramenti in fase di riabilitazione, la guardia potrebbe restare ai box sino al termine della stagione, specie se la squadra dovesse continuare a stentare come in questo momento.

