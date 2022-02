NBA, JR Smith racconta l’errore alle Finals 2018 e la stoppata di LeBron su Iguodala

Nel corso della sua lunga carriera in NBA, la parentesi più significativa per JR Smith è stata quella ai Cleveland Cavaliers. JR riuscì a vincere un titolo nel 2016, grazie alla stoppata di LeBron James su Andre Iguodala, e ad arrivare alle Finals NBA altre tre volte. Nonostante i successi, la sua esperienza ai Cavs, e anche la sua carriera ad alto livello, si chiuse nel peggiore dei modi, con il celebre errore alle Finals 2018. Ad anni di distanza, JR Smith ha finalmente parlato dell’accaduto.

L’intervista a JR Smith

Intervistato nel podcast i am athlete, JR Smith ha ricordato parlato dei suoi anni ai Cleveland Cavaliers. In primis, ha raccontato del titolo del 2016 e della stoppata di LeBron in Gara 7, in cui a suo parere non gli è stato riconosciuto il merito di aver rallentato Andre Iguodala:

“Io e Bron eravamo soliti farlo ogni volta. Se qualcuno perdeva palla e c’eri tu sul contropiede, sapevi che stava arrivando, [della serie] ‘Datemi solo una frazione di secondo e io arriverò’. Non mi sono guardato indietro, niente di simile. Andre Iguodala ha cominciato a saltare, un secondo extra, stoppata, vittoria, titolo. Non mi è stato dato credito per questo perché è stato lui [LeBron ndr.] a fare la stoppata.”

In seguito ha anche parlato del famigerato errore di Gara 1 alle Finals 2018. In quell’occasione, la partita era in parità, e JR Smith catturò un rimbalzo a pochi secondi dalla fine. Al posto di tirare, scappò con la palla, credendo di essere in vantaggio. I Cavs poi persero Gara 1 ai supplementari, nonostante un LeBron da 51 punti:

“Ero su un’isola perché nessuno degli allenatori disse un ca**o. Era come se nessuno volesse prendersi la responsabilità per quello che era successo, quindi me la lasciarono. Capisci cosa voglio dire? Ok, figo. Se questo è il modo che abbiamo di giocare, non possiamo chiamarci «squadra».”

Leggi anche:

