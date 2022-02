NBA, Ja Morant ne fa 44 contro Portland: è season-high

Dopo aver saltato l’ultima partita per un problema alla caviglia, nella notte Ja Morant è tornato in campo. E lo ha fatto a modo suo, con la sua miglior prestazione a livello realizzativo stagionale. 44 punti che però non sono bastati ai Memphis Grizzlies di avere la meglio sui Portland Trail Blazers. Morant e i suoi Grizzlies restano al terzo posto nella Western Conference, con 41 vittorie e 19 sconfitte.

La prestazione di Ja Morant

Quella messa in mostra contro Portland è a tutti gli effetti una prestazione record per Ja Morant. Il giovane All-Star non solo ha siglato il season-high, ma ha anche battuto un record di franchigia. Infatti, grazie ai 27 punti segnati nel solo primo tempo, è diventato il giocatore dei Memphis Grizzlies a segnare più punti nella prima metà di gara negli ultimi 25 anni.

Ja Morant has 27 points, the most in a first half by a Grizzlies player over the last 25 seasons. pic.twitter.com/CpelFEO2va — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 17, 2022

20 di questi punti sono arrivati nel solo primo quarto di gioco, il massimo risultato per ora nella carriera di Ja Morant. Una prestazione davvero super, condita dai soliti momenti di atletismo soprannaturale. Morant ha attaccato il ferro tutta la partita, guadagnandosi diversi viaggi in lunetta. La sua precisione al tiro libero (21 su 25) gli ha permesso di volare oltre quota quaranta punti in una partita da 11 su 20 dal campo.

Ja Morant spent some time having coffee in mid-air ☕pic.twitter.com/FYvKpJur1Q — Grizzlies Nation (@GrizNationCP) February 17, 2022

Morant ha anche dato prova delle sue qualità da assistman, chiudendo in doppia-doppia con 11 assist. Tuttavia, Memphis ha dovuto cedere il passo ai Trail Blazers. Anfernee Simons e Jusuf Nurkic hanno combinato per 63 punti, complicando la serata di Morant e compagni.

Leggi anche:

Mercato NBA, Tristan Thompson a Chicago: l’annuncio di Carlisle

NBA, LeBron James trascina i Lakers con 15 punti nell’ultimo quarto

NBA, Zach LaVine pronto a tornare in campo con i Bulls