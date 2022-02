NBA, Clint Capela commenta la stagione di Atlanta: “Nulla va dato per scontato”

Districarsi nella disamina della nebulosa stagione sin qui condotta dagli Atlanta Hawks potrebbe sembrare poco efficace senza l’ausilio di una voce interna al sistema. A tal proposito, Clint Capela, centro svizzero titolare della franchigia della Georgia, ha analizzato con profonda trasparenza le difficoltà ed i difetti della propria squadra, senza lasciare peraltro nulla al caso.

Così Capela, intervenuto al microfono di Chris Kirschner di The Athletic:

“Pur non potendo non considerare infortuni e casi di positività al Covid, la colpa di un rendimento tanto impietoso va imputata solamente a noi stessi. Abbiamo approcciato la stagione con la certezza di dominare la Eastern Conference ed arrivare comodamente ai Playoff, ma nulla va dato per scontato. Non abbiamo mai dato peso reale alla partita imminente, ricordando continuamente vecchi successi o preparando esclusivamente incontri di cartello. Non sono sorpreso dal nostro record attuale proprio per questo motivo. Siamo ventisettesimi per efficienza difensiva e ciò non è ammissibile. Parliamo chiaramente di una franchigia votata all’attacco, ma le lacune dimostrate a protezione del nostro tabellone sono figlie della disattenzione e dell’egoismo tattico, non dell’incapacità. Non andremo mai lontano se non aiutiamo i compagni o se, anziché sudare nella nostra metà campo, pensiamo già a prendere in ostaggio il pallone per l’attacco successivo”.