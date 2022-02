NBA, Sabonis si dà tempo: “Sto cercando di trovare l’equilibrio”

I Brooklyn Nets non vincevano da undici partite, ma ci hanno pensato i Sacramento Kings a fargli tornare il sorriso. Al Barclays Center la squadra di coach Nash si impone per 109 a 85, complice una prestazione esattamente non felice degli uomini in viaggio dalla California. Una gara su cui ha inciso il passo falso di Domantas Sabonis.

Il centro da poco arrivato ai Kings ha chiuso con 9 punti, 9 rimbalzi e 2 assist, disputando con ogni probabilità la peggior partita di questo campionato. Sabonis ci ha abituato a ben altre prestazioni e, frustrato per la performance mediocre, si è lasciato andare con queste parole nel post partita:

“Sto solo cercando di trovare l’equilibrio in questo momento. I ragazzi in panchina mi dicono: ‘Dai forza, sii aggressivo, tira’. Ma io non voglio schiacciare i piedi di nessuno. Sto cercando di passare di più la palla anziché segnare ed essere aggressivo. Oggi avrei potuto esserlo molto di più. Avrei potuto giocare una gara normale. Ma sto cercando ancora di capire come. Quindi più partite gioco, meglio è.”

Infine, il lituano ha concluso:

“Devo solo essere me stesso sul campo, è per questo che mi hanno scambiato. Devo essere aggressivo.”

Domantas Sabonis e i Kings hanno un’altra partita difficile nella notte di mercoledì, contro i Chicago Bulls. L’obiettivo è far meglio di quanto fatto nella Grande Mela.

