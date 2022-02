Nella giornata in cui i Dallas Mavericks salutano Kristaps Porzingis, è Luka Doncic ha prendersi la scena con una prestazione che rimarrà negli annali: 51 punti – di cui 28 solo nel primo quarto – che regalano la vittoria ai Mavs sui Clippers. Stabilendo il suo nuovo career-high, la stella slovena ha voluto salutare il suo ormai ex compagno di squadra.

Una vittoria molto importante per i Dallas Mavericks che, così, rimangono saldi al quinto posto della Western Conference. Nel post partita Luka Doncic racconta le sensazioni provate per la sua super prestazione e l’addio di Porzingis:

“I had some coffee just like every morning, and then I felt good.” That’s our All-Star 😂 #MFFL pic.twitter.com/Pe1bZg7xcs

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 11, 2022