Risultati NBA: Doncic show contro i Clippers, CP3 si prende la rivincita sui Bucks

Toronto Raptors 139 – 120 Houston Rockets

Iniziamo dai punteggi piuttosto alti del Toyota Center, dove i ragazzi di coach Nurse conquistano l’ottavo successo consecutivo grazie ai 42 punti messi a segno da un ispiratissimo Gary Trent Jr.

La striscia vincente più lunga dell’NBA di questi giorni prende le mosse da un primo quarto chiuso in vantaggio dai padroni di casa, che dopo un primo parziale di 37-41 rimangono improvvisamente a corto di idee nella meta campo avversaria e finiscono per incassare la rimonta degli avversari, che all’intervallo si riportano avanti sul 73-64.

Nonostante i 30 punti e 8 assist di Kevin Porter Jr., a quel punto la gara si fa in discesa per i Raptors, che allungano una volta per tutte veleggiando verso la vittoria.

Memphis Grizzlies 132 – 107 Detroit Pistons

Gara senza storia alla Little Caesars Arena di Detroit, dove i padroni di casa si arrendono ben prima del tempo allo strapotere degli ospiti.

Bastano appena dodici minuti, infatti, affinché i ragazzi di coach Jenkins instaurino il proprio predominio sul parquet, chiudendo il primo quarto su un perentorio 41-19 che la dice lunga sull’equilibrio della sfida.

Dopo essere partita col piede sbagliato, Detroit prova a recuperare anche solo parzialmente il gap, ma Morant – autore di 23 punti e 6 rimbalzi – e soci sono un avversario decisamente fuori portata per la truppa di coach Casey.

Miami Heat 112 – 97 New Orleans Pelicans

27 punti per Jimmy Butler, 29+10 per Bam Adebayo, tripla doppia da 14 punti, 11 assist e 11 rimbalzi per Kyle Lowry e gli Heat superano agevolmente la pratica Pelicans sul parquet dello Smoothie King Center.

Nonostante una scarsa vena da 3 punti – 31,2% – e un primo tempo giocato all’insegna dell’equilibrio (56-55), la squadra di Erik Spoelstra piazza la zampata decisiva in chiave vittoria nel terzo periodo grazie a un parziale da 27-18, mettendo così una distanza di sicurezza tra sé e i padroni di casa.

Debutto dunque a tinte fosche per CJ McCollum, che alla sua prima lontano dall’Oregon chiude con 15 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.