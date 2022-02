Quarta vittoria consecutiva per i Phoenix Suns, ma il successo di questa notte ha un sapore speciale: grazie ai 27 punti di Deandre Ayton e alla doppia-doppia numero 500 in carriera di Chris Paul, gli uomini di Monty Williams si vendicano delle Finals dello scorso anno battendo i campioni in carica dei Milwaukee Bucks.

Monty Williams: “Le Finals sono ancora una ferita aperta, ma questa vittoria ci fa bene”

La partita contro i Bucks rappresentava un po’ la resa dei conti del passato e, aver vinto la partita di ieri notte, è una grande iniezione di fiducia per i Suns, come spiega Monty Williams nel post partita:

“Ripensare alle Finals ci fa male perché volevamo che andasse diversamente, ma da quel momento siamo ripartiti ed eccoci qui: la vittoria di oggi è molto importante per noi, abbiamo battuto i campioni in carica e questo ci dà molta fiducia, questo posso assicurarvelo. Come dico sempre dobbiamo pensare a partita dopo partita, solo così possiamo arrivare lontano”

Chris Paul: “Grato di poter giocare a questi livelli”

Con un bottino di 17 punti e 19 assist Chris Paul firma la sua 500esima doppia-doppia in carriera, diventando il quarto giocatore nella storia NBA – dopo John Stockton, Magic Johnson e Oscar Robinson – a raggiungere questo traguardo. Prossimo ai 37 anni, Chris Paul si gode il momento:

“Sono grato di poter continuare a giocare a questi livelli, non è da tutti giocare ogni sera ad alto livello. È fantastico e se ci riesco è merito anche dei miei compagni di squadra: siamo forti, dobbiamo rimanere concentrati e non temere nessuno”

