NBA, Larry Nance Jr. si opera al ginocchio

Il nuovo arrivato ai New Orleans Pelicans non potrà immediatamente scendere in campo. Larry Nance Jr., secondo quanto riporta Andrew Lopez di ESPN, si opererà al ginocchio destro nella giornata di domani, e dovrà stare fermo almeno 6 settimane. Nance è arrivato ai Pelicans nell’ambito della trade con Portland che ha portato a NOLA anche CJ McCollum.

Can confirm Larry Nance Jr. is scheduled to have surgery on his right knee Friday. He hasn’t played since Jan. 5.



Sources tell ESPN that Nance is expected to miss up to six weeks.



The Pels acquired Nance in the 7-player deal that brought CJ McCollum and Tony Snell to NOLA. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 10, 2022

La situazione in casa Pelicans

Larry Nance Jr. non giocava una partita dal 5 gennaio, a causa di questo infortunio al ginocchio. Se i tempi di recupero saranno rispettati, Nance potrà tornare in campo per le ultime settimane di regular season. Attualmente i New Orleans Pelicans hanno un record di 22 vittorie e 32 sconfitte, e sono fuori anche dalla zona Play-in.

CJ McCollum e Tony Snell, altro giocatore arrivato dai Trail Blazers, faranno probabilmente il loro esordio con la nuova canotta questa notte, contro i Miami Heat. I Pelicans sperano, con questa mossa di mercato, di aver potenziato il roster a sufficienza per entrare nella zona Play-in, per potersi poi giocare l’accesso ai playoff in un secondo momento. In questa stagione, Larry Nance Jr. sta viaggiando con 6.9 punti e 5.6 rimbalzi di media a partita.

