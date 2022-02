Risultati NBA: Antetokounmpo spazza via i Lakers, crisi senza fine per i Nets

Orlando Magic 113 – 95 Portland Trail Blazers

Nella notte che segna l’addio di CJ McCollum all’Oregon dopo 9 premiate stagioni i Blazers cadono in casa sotto i colpi di Cole Anthony, autore per l’occasione di 23 punti e 9 assist.

Dopo un primo quarto equilibrato (32-28) il solco tra le due formazioni si fa sempre più impegnativo da recuperare per i padroni di casa, che in attesa dei nuovi arrivi e privi di Damian Lillard riescono comunque a tirare fuori l’orgoglio sopito nel terzo quarto riportandosi sul -4 (83-79). A quel punto, però, i Magic si rifanno sotto e ricacciano indietro gli avversari, portando a casa il tredicesimo successo stagionale nonostante i 19 punti di Anfernee Simons.

Houston Rockets 97 – 110 New Orleans Pelicans

Proseguiamo il nostro tour nei quartieri meno nobili della Western Conference passando da New Orleans, dove la nuova squadra di CJ McCollum ha la meglio sui Rockets di coach Silas grazie ai 26 punti messi a referto da Brandon Ingram.

Costretti a rinunciare ai partenti Hart e Alexander-Walker, i padroni di casa ingranano le marce giuste sin dai primi minuti, presentandosi all’intervallo lungo sul 53-64 e mantenendo la doppia cifra di vantaggio per larghi tratti della seconda metà di gara.

Nulla da fare, dunque, per i Rockets, a cui non bastano i 27 punti e 5 assist messi a referto da Kevin Porter Jr.

Minnesota Timberwolves 134 – 114 Sacramento Kings

In attesa dell’arrivo di Sabonis e compagni da Indianapolis, sul parquet del Golden 1 Center di Sacramento i Kings devono arrendersi allo strapotere dei Timberwolves, finendo così per incassare la sconfitta numero 36 di questa regular season.

Nonostante un primo quarto all’insegna dell’equilibrio (35-35), con il passare dei minuti gli ospiti vengono fuori alla distanza prendendo sempre più il largo, a partire dal +6 con cui Towns – 25 punti e 9 rimbalzi per lui – chiudono il primo tempo (73-67). DeAaron Fox le prova tutte e trova anche 29 punti e 6 assist, che non bastano però per riaprire il match e accogliere con un successo i nuovi arrivati.