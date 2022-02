I Brooklyn Nets sono stati colpiti da una serie di infortuni che hanno condizionato le ultime partite, ma ora si vede una piccola luce in fondo al tunnel: James Harden, infatti, è stato classificato come questionable per la gara contro i Phoenix Suns. Una buona notizie per Steve Nash che potrà contare sul Barba.

Nash said Harden (hand strain) went through practice. He’s questionable for Suns game. Aldridge (ankle sprain) is getting an MRI. He’s out tomorrow. — Nick Friedell (@NickFriedell) January 31, 2022

Steve Nash: “Harden si sta allenando, sarà dei nostri”

A dare la notizia del recupero di James Harden è stato Steve Nash che, durante l’incontro con i giornalisti, ha dichiarato:

“Migliora sempre di più, si è allenato e martedì sarà dei nostri: sabato ha fatto una risonanza magnetica che ha evidenziato un’infiammazione alla mano destra, ma ora sta bene e sarà a disposizione”

James Harden non gioca dallo scorso 26 gennaio, quando i Nets persero contro i Lakers. Il problema alla mano si è acutizzato sabato prima della partita contro gli Warriors, costringendo il giocatore a sottoporsi ad accertamenti medici.

Ancora out KD, Aldridge e Joe Harris

Lascia così l’infermeria James Harden dove, però, troviamo ancora Kevin Durant: il giocatore continua la riabilitazione per curare la distorsione al ginocchio sinistro e non si conosce la data del suo rientro, come conferma il coach di Brooklyn:

“Penso che sia ancora sulla stessa rotta. Miglioramento, non sappiamo dire quando tornerà o cose del genere. Ma sta andando chiaramente nella giusta direzione”

Out dalla partita di questa notte contro Phoenix LaMarcus Aldridge, che si è sottoposto a risonanza magnetica dopo che sabato ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. Qualche contrattempo nella riabilitazione per Joe Harris, come spiega lo stesso Nash:

“Nessun aggiornamento su Joe, ha avuto qualche piccolo imprevisto ma ha ripreso la riabilitazione e sta migliorando”

