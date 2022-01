NBA, Devin Booker: “Il rispetto degli altri giocatori è quello che conta maggiormente per me”

Il rapporto di Devin Booker con l’All-Star Game non è mai stato idilliaco. Infatti il giocatore ha partecipato a sole due edizioni su un totale di sette stagioni in cui è nella lega. In particolare, durante la scorsa stagione ha partecipato in sostituzione all’infortunato Anthony Davis, nonostante i Phoenix Suns fossero una delle migliori squadre della lega.

Tuttavia, il giocatore è in procinto di partecipare a questa edizione che si disputerà a Cleveland il prossimo 20 febbraio. Booker è risultato il terzo giocatore più votato dai suoi colleghi alle spalle di Stephen Curry e Ja Morant. Quello che colpisce maggiormente è che è risultato solamente la quinta guardia più votata dai tifosi.

Pur essendo il trascinatori dei Suns, che in questo momento stanno dominando la lega, Booker sembra essere ancora snobbato dai fan della NBA. A questo proposito, il giocatore ha così commentato la situazione:

“Guadagnarsi il rispetto degli altri giocatori è l’unica cosa che conta per me. Sono davvero contento che ciò sia accaduto e non vedo l’ora di partecipare all’All-Star Game.”

La guardia di Phoenix viaggia a medie di 25.1 punti, 5.5 rimbalzi e 4.5 assist a partita. Come affermato in precedenza, i Suns sono la squadra con il miglior record della lega che recita 39-9. Vengono da una striscia di nove successi consecutivi e non sembrano avere intenzione di fermarsi. La loro prossima partita è in programma nella notte tra domenica e lunedì contro i San Antonio Spurs.

